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Украинский защитник получил повреждение.

Дмитрий Чигринский не поможет АЕКу в ближайшие полтора месяца, сообщает греческое издание Gazzetta.gr.

Источник утверждает, что по итогам обследование у украинского центрального защитника выявили повреждение бедра.

В текущем сезоне Дмитрий Чигринский провел семнадцать поединков, в которых получил три желтые карточки.

Напомним, что ранее украинский защитник прокомментировал возможность возвращения в национальную команду.