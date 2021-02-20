Украинский защитник получил повреждение.
Дмитрий Чигринский, фото gazzetta.gr
20 февраля 2021, 14:35
Дмитрий Чигринский не поможет АЕКу в ближайшие полтора месяца, сообщает греческое издание Gazzetta.gr.
Источник утверждает, что по итогам обследование у украинского центрального защитника выявили повреждение бедра.
В текущем сезоне Дмитрий Чигринский провел семнадцать поединков, в которых получил три желтые карточки.
Напомним, что ранее украинский защитник прокомментировал возможность возвращения в национальную команду.