Другое

Football.ua рассказывает об украинских футболистах, выступавших в чемпионате Польши.

Сразу два украинских футболиста в зимнее межсезонье приняли решение сменить УПЛ на Экстракласу — Артем Шабанов и Назарий Русин. И если Русина объявили лишь на днях, то Шабанов дебютировал за клуб в чемпионате с очень яркой победы. Как сказал после игры тренер Легии, ему пришлось "прямо с аэропорта" бросать Шабанова в бой. К слову, в его аренде, которая рассчитана до конца сезона, не предусмотрен пункт о выкупе контракта, чего не скажешь про Русина. Он отыграет в Польше до зимы с правом выкупа.

Football.ua решил вспомнить, кто из украинских футболистов уже имеет опыт выступлений в соседней Польше.

Легия Варшава



Удивительно, но в последние десять лет в стане "легионистов", до Шабанова, не было ни одного полевого игрока из нашей страны, зато нашлось место сразу для двух вратарей.

Константин Махновский (Вратарь)

Матчей: 7, пропущенных голов: 9

Несмотря на то, что Махновский является воспитанником киевского Динамо, он не провел ни единого матча не только за основную команду "бело-синих", но и за Динамо-3, вскоре отправившись попытать счастья в Польше.

Первой гаванью в польском плавании игрока стала любительская Петрковия, где Константина заприметила Лодзь, на тот момент выступавшая в элитном дивизионе. Не прошло и полгода с момента дебюта вратаря в рамке экс-команды Паулиньо (да-да, вы могли не знать, но бывший игрок Тоттенхэма и Барселоны успел поиграть за коллектив из Лодзи), как украинца забрала к себе варшавская Легия.

В первом сезоне Махновский не провел ни минуты на поле, а в кампании – 2010/11 сыграл лишь 540 минут в Экстраклассе, а также победную встречу со Шленском в Кубке страны (2:1).

Количество игровых минут не могло устраивать игрока, поэтому вскоре он принял решение вернуться на родину. В составе киевской Оболони он дебютировал в УПЛ, а далее успел побыть стражем ворот мчащегося в элиту Севастополя, Десны (где, к слову, провел наибольшее количество игр в карьере), Сумы, донецкий Олимпик. Был еще вояж в Азербайджан, а ныне Константин является основным вратарем латвийского Вентспилса.

Игорь Березовский (Вратарь)

Матчей: 0, пропущенных голов: 0





В свое время Игорь Березовский фигурировал в числе талантов украинского вратарского цеха, в 20 лет дебютировал за киевскую Оболонь (опять она), а по ходу сезона 2012/13 отправился в Легию.

Тем не менее, Березовскому так и не удалось дебютировать в основной команде варшавян. Потеснить Душана Кучяка (кстати, признанного лучшим вратарем Экстраклассы по итогам минувшего сезона, уже в составе Лехии из Гданьска) тогда виделось довольно трудной задачей.

После относительно неплохо периода в Льерсе, карьера игрока лишь плавно стагнировала все больше и больше. Вдумайтесь, последний раз в официальных встречах украинец появился на газоне еще в сезоне – 2014/15, во время выступлений в Сент-Трюйдене!

Переход в Дармштадт окончательно похоронил карьеру Березовского, не сыгравшего ни минуты в составе "лилий", а ныне находящегося без клуба.

Гурник Забже

Олександр Шевелюхин (Центральный защитник)

Матчей: 120, 6 голов и 2 ассиста





Еще один воспитанник киевского Динамо в нашем списке. Как и упомянутый выше Константин Махновский, Олександр не дождался дебюта в первой команде киевлян, начав скитания по клубам Первой лиги, коих в его биографии было намного больше, чем коллективов из УПЛ.

Поиграть в элите удалось лишь в составе почившего Кривбасса, да по несколько поединков в Говерле и ПФК Львове. Любопытно, что игрок успел четырежды выиграть золотые медали второго дивизиона – трижды в составе динамовского дубля, и однажды в Ильичевце.

Ключевым в карьере центрбека стал трансфер из Севастополя в Гурник по ходу сезона – 2011/12.

В составе одного из наиболее титулованных клубов страны он провел более сотни поединков, разок даже вылетев во второй дивизион, но триумфально оттуда вернувшись спустя сезон. Успел Шевелюхин попытать счастья и в тренерском штабе "горняков", а ныне, являясь играющим тренером Карконоши из Еленей Гуры, явно намеревается построить успешную тренерскую карьеру.

Висла Краков

Виталий Балашов (Левый вингер)

Матчей: 8, 1 ассист





Недавний игрок Тамбова, успевший поиграть на всех позициях в созидании, за исключением, разве что, опорной зоны, начинал карьеру в родном Черноморце. Как-никак, коренной одессит. В составе "моряков" Балашов провел под сотню матчей, навсегда войдя в историю команды – именно Виталий является автором первого гола на стадионе Черноморец после реконструкции арены. Произошло сие событие во встрече со львовскими Карпатами, завершившейся со счетом 2:2.

В 2016 году вингер перебрался в стан краковской Вислы, где, правда, не сумел добиться весомых успехов. Единственный яркий эпизод в польской части карьеры игрока случился в победной встрече с Гурником из Ленчны (3:0). Балашов появился на поле в добавленное время, спустя мгновения заработав пенальти, уверенно реализованный Зденеком Ондрашеком.

Не впечатлив тренерский штаб "Белой Звезды", украинец подался на вольные хлеба, пополнив ряды молдавского Милсами. После неудачного вояжа в Беларусь (Ислочь), он успел неплохо себя показать в донецком Олимпике, а вот трансфер в стан новичка РПЛ из Тамбова вышел провальным – суммарно лишь один полный матч в текущем сезоне. С октября прошлого года, по причине разрыва соглашения с "волками", Балашов пребывает в статусе свободного агента.

Денис Баланюк (Центрфорвард)

Матчей: 10, 0 результативных действий





Отсутствие перспектив в родном Днепре (потеснить кого-то из тандема Калинич-Селезнев в то время виделось сюрреалистичной задачей) побудило Дениса Баланюка отправиться в Краков за игровой практикой. Тем не менее, это особо не помогло.

В составе Вислы как раз зажигалась звезда испанца Карлитоса, в последствии перешедшего в Легию, а ведь были еще чех Зденек Ондрашек и опытный Павел Брожек, а посему Баланюку было невероятно тяжело выиграть конкуренцию в атаке. Да и статистика говорит сама за себя – ноль голов в 10 поединках за "Белую Звезду" в сезонах – 17/18 и 19/20 (между делом была годовая аренда в киевский Арсенал).

Оправданием игроку может служить лишь тот факт, что тренерский штаб (к слову, практически полностью испанский, что наверняка сыграло свою роль при выборе в пользу Карлитоса) давал игроку слишком мало времени себя проявить, но есть и другая сторона медали – значит, не убедил.

Реанимировать карьеру в донецком Олимпике не удалось, а в этом сезоне Баланюк не может закрепиться в основном составе некогда грозного московского Торпедо, выступающего в ФНЛ.

Шленск Вроцлав

Игорь Тищенко (Правый защитник)

Матчей: 2, без результативных действий





Игоря Тищенко можно назвать настоящим старожилом и ветераном Мариуполя, в составе которого он провел практически две сотни поединков.

Приключение правого латераля с "азовцами" началось еще в далеком сезоне – 2008/09, и продолжается до сих пор.

А вот попытка построить карьеру зарубежом не удалась. Ни в гдыньской Арке (выступавшей на тот момент во втором дивизионе), ни во вроцлавском Шленске не рассчитывали на игрока. Возможно, свою роль сыграла и не слишком уверенная игра Тищенко в дерби с Заглембе, проигранным "орлами" 0:2 на своем поле.

Краковия

Алексей Дитятьев (центральный защитник)

Матчей: 81 (на момент написания материала), 3 гола и 3 ассиста

Алексей Дитятьев, наиболее известный украинским болельщикам по выступлениям за полтавскую Ворсклу и львовские Карпаты, дебютировал в профессиональном футболе в составе Крымтеплицы.

Дебютировать в УПЛ удалось уже в Олимпике, по итогам сезона – 2013/14 завоевавшего золотые медали Первой лиги. В 2017 году опытного игрока захотела видеть в своих рядах Краковия, где защитник проводит уже четвертый сезон.

Ни в одном из сезонов Алексей не проводил менее 20 поединков за "полосатых", за исключением текущей кампании, в которой украинец еще ни разу не появлялся на поле. Всему виной травма колена, полученная Дитятьевым в августе прошлого года, и выключившая его из игры на длительный срок. Тем не менее, игрок успел восстановится после повреждения и вскоре, наверняка, дебютирует в новом сезоне.

Отдельно стоит отметить летнюю победу в Кубке Польши, ставшую первым трофеем в карьере центрбека. Краковия дожала Лехию Гданьск в дополнительно время благодаря голу Матеуша Вдовяка на 117 минуте (3:2). В той встрече Алексей появился на поле в концовке второго экстра-тайма.

Лех Познань

Закончим самым "украинизированным" клубом Польши минувшей декады.

Алексей Хобленко (Центрфорвард)

Матчей: 11, голов: 2





Очередной воспитанник Динамо в нашем списке. После череды аренд в Полтаву и Говерлу, а также двух лет в одесском Черноморце, нападающий принял решение заявить о себе в чемпионате Польши, пополнив ряды познаньского Леха.

В составе "железнодорожников", увы и ах, карьера Хобленко не сумела вырасти по экспоненте. Напротив, игрок суммарно провел лишь четыре полных поединка в Экстраклассе, дважды расписавшись в воротах соперников.

Первый из двух голов украинца помог Леху обыграть Шленск на своем поле (2:1), причем этого взятия ворот могло и не быть, если бы на 14 минуте травму не получил форвард "локомотивов" — Элвир Кольич.

Ныне Алексей трудится на благо Днепра-1, а перед возвращением в Украину успел сенсационно выиграть белорусский чемпионат с брестским Динамо на пару с Александром Нойоком и Артемом Милевским.

Богдан Бутко (Правый защитник)

Матчей: 18, 1 ассист





Наверное, наиболее известный футболист в этом списке. Игрок, успевший понюхать пороху сражений не только в Лиге чемпионов в составе донецкого Шахтера, но и принять участие в двух чемпионатах Европы со сборной Украины.

Бутко пополнил ряды Леха по ходу прошлого сезона, приняв участие в 12 поединках в чемпионате и кубке Польши. В этой кампании игрок лишь шесть раз появлялся на поле (по три выступления в чемпионате и Лиге Европы), что не устроило донецкий Шахтер, отправивший Богдана в очередную аренду, на сей раз, в турецкий Эрзурумспор.

Василий Кравец (Левый защитник)

Матчей: 18 (на момент написания материала), ноль результативных действий





Экс-футболист львовских Карпат неплохо зарекомендовал себя в Луго, выступающего в Сегунде, откуда позже перебрался в Леганес.

Полноценно заиграть в составе недавнего участника элиты Кравцу не удалось, так что логичным решением стала командировка в Лех. В Познани защитник проводит неплохой сезон, наиграв более 300 минут в Лиге Европы, а также практически 700 минут в чемпионате, что является двенадцатым показателем в команде по количеству игрового времени.

Словом, ждем дальнейшего прогресса, а также возвращения Василия в Леганес и успешной борьбы за место в основе.

Владимир Костевич (Левый защитник)

Матчей: 119, 6 голов и 16 ассистов

Один из главных шестеренок в механизме познаньской команды последних лет. Костевич, как и его экс-одноклубник Василий Кравец, ранее выступал в составе Карпат, а позже отправился покорять польский чемпионат.

И надо сказать, что это у него получилось. В Познани игрок стал любимцем местной публики, а летом 2017 года он и вовсе был выбран лучшим левым защитником Экстраклассы по версии болельщиков.

Удивительно, но достойные результаты в Лехе не склонили Андрея Шевченко к вызову игрока в стан национальной сборной Украины, однако недавний переход в киевское Динамо, в случае успешных выступлений, должен помочь закрыть и этот гештальт в карьере украинца.

Бонус:

Тарас Романчук (Ягеллония Белосток), опорный полузащитник

Матчей: 234 (на момент написания материала), 27 голов и 15 ассистов

Удивительно, но нынешний капитан и настоящий мастодонт Ягеллонии попал в "большой футбол" практически в 23 года. До перехода в Легьоновию Романчук выступал лишь за родную Ковель, выступающую в чемпионате волынской области, а также футзальный Апперкот.

В июле 2014 года украинец пополнил ряды команды из Белостока, которые защищает и по сей день. В составе "Яги" он успел завоевать практически полный комплект медалей (не хватает только золотых, хотя команда ни раз была близка к титулу) чемпионата, а также стать, к примеру, лучшим игроком первого круга национального первенства в сезоне – 2018/19 по версии статистического портала InStat, активно сотрудничающего с Экстраклассой.

В конце 2017 года Романчук успешно подал документы на получение польского гражданства, а в марте следующего года официально стал гражданином Польши. Натурализация не сильно помогла игроку. Тогдашний наставник "кадры" Адам Навалка позволил Тарасу появится на поле лишь в товарищеской встрече с Южной Кореей (3:2), которая по сей день остается его единственной в футболке "красно-белых".