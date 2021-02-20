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Украинский защитник помог своей новой команде выйти на первое место в чемпионате Польши.

В матче 18-го тура чемпионата Польши Легия на своем поле разгромила Вислу Плоцк со счетом 5:2.

В этой встрече дебютировал украинский защитник Артем Шабанов, который был арендован Легией у киевского Динамо в зимнее трансферное окно. Украинец вышел на замену в перерыве матча при счете 3:2.

Благодаря этой победе Легия вышла на первое место турнирной таблицы польского чемпионата, опережая на одно очко Погонь Щецин.

Ранее сообщалось, что Легия также арендует форварда Динамо Назария Русина, который уже отправился в Варшаву на медосмотр.