Другое

Соперник киевлян в Лиге Европы не испытал пробел с Хеверли Лувен.

Перед ответным поединком 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо футболистам Брюгге предстояло встретиться на своем поле с Хеверли Лувен в рамках 27-го тура чемпионата Бельгии.

С самого начала матча "черно-синие" начали подтверждать свой статус фаворитов, открыв счет уже на 8-й минуте благодаря голу 18-летнего защитника Игнаса ван дер Бремпта.

Как оказалось, это было только началом краха для Хеверли Лувен, который занимает восьмую строчку в турнирной таблицы. До перерыва Рууд Вормер увеличил преимущество Брюгге, а уже в концовке второй половины встречи Клинтон Мата довел счет до разгромного — 3:0.

Напомним, что ответный матч между Брюгге и киевским Динамо пройдет в четверг, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. В первой игре, которая состоялась в Киеве, финальный свисток зафиксировал ничейный результат (1:1).

Брюгге — Хеверли Лувен 3:0

Голы: Ван дер Бремпт, 8, Вормер, 39 (пен.), Клинтон Мата, 90+3