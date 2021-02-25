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Команда Сергея Реброва остановилась на стадии 1/8 финала.

В поединке 1/8 финала Кубка Венгрии Ференцварош под руководством украинского специалиста Сергея Реброва минимально уступил Фехервару (1:2) и вылетел с турнира.

Счет в матче был открыт гостями уже на восьмой минуте встречи усилиями Николича, который реализовал пенальти, но спустя пять минут счет на табло вновь стал равным после автогола в исполнении Стопиры. Победный мяч Фехервар забил в концовке первого тайма, а его автором стал все тот же Стопира.

Отметим, что в стартовом составе на матч в составе команды Реброва вышли два украинца — Игорь Харатин и Александр Зубков, а у Фехервара в основе вышел Иван Петряк. Все трое отыграли на поле по 76-77 минут.

Ранее сообщалось, что Ребров был признан лучшим украинским тренером за рубежом.