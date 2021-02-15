Украина

Наставник Ференцвароша в битве за награду обошел Вернидуба и Григорчука.

Сегодня, 15 февраля, в Киеве проходит церемония награждения премии Футбольные звезды Украины-2020.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров стал победителем номинации "Лучший тренер Украины, который работает за границей".

Помимо бывшего наставника киевского Динамо на награду претендовали Роман Григорчук (Шахтер Солигорск) и Юрий Вернидуб (Шахтер Солигорск и Шериф).

В прошлом году под руководством Реброва Ференцварош стал чемпионом Венгрии и смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где также провел два матча против Динамо.

Ранее сообщалось, что лучшим молодым игроком Украины по итогам года стал защитник Динамо.