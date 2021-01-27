Украина

Украинский специалист мог вернуться в столичный клуб.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прошлым летом могу вернуться в Киев и вновь возглавить Динамо вместо Мирчи Луческу. Об этом сообщил президент "бело-синих" Игорь Суркис.

"Кандидатом номер один на должность главного тренера прошлым летом был Сергей Ребров. Первый звонок был ему. Реброву позвонил мой брат, но тот отказался, так как подписал новый контракт с Ференцварошем", — заявил Игорь Суркис в интервью программе "В гостях у Гордона".

Напомним, ранее Игорь Суркис рассказал, что может заставить его уйти с поста президента киевского Динамо.

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