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Украинский нападающий связал свое будущее с текущим клубом.

Нападающий Роман Яремчук подписал новое соглашение с Гентом, сообщает портал Het Nieuwsblad.

Источник утверждает, что новый контракт между украинским футболистом и бельгийским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Более того, Гент подписал соглашение с Яремчуком в последний день зимнего трансферного окна, чтобы оттолкнуть интерес Брюгге.

Предыдущее соглашение украинского форварда было действительно до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.

Напомним, что Яремчук покинет Гент, если клуб получит подходящее предложение.