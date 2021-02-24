Украинец может сменить клубную прописку.
Роман Яремчук, ФК Динамо Киев
24 февраля 2021, 15:27
Украинский форвард Гента Роман Яремчук вероятно, сменит клуб в ближайшее летнее трансферное окно.
По информации Voetbalprimeur, бельгийский клуб определился с желанными трансферами на лето 2021-го года.
Сообщается, что Гент будет искать форварда в случае ухода Романа Яремчука. Руководство клуба гарантировало украинцу отпустить его, если предложение удовлетворит финансовые аппетиты Гента.
Напомним, что Яремчук стал лучшим игроком Гента в февральском матче с Мехеленом.
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