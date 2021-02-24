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Украинец может сменить клубную прописку.

Украинский форвард Гента Роман Яремчук вероятно, сменит клуб в ближайшее летнее трансферное окно.

По информации Voetbalprimeur, бельгийский клуб определился с желанными трансферами на лето 2021-го года.

Сообщается, что Гент будет искать форварда в случае ухода Романа Яремчука. Руководство клуба гарантировало украинцу отпустить его, если предложение удовлетворит финансовые аппетиты Гента.

Напомним, что Яремчук стал лучшим игроком Гента в февральском матче с Мехеленом.

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