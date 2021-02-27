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Украинец отметился шикарным пушечным ударом уже на первой минуте поединка.

В матче 23-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош в гостях встречается с четвертой командой турнирной таблицы — МТК из Будапешта. На данный момент идет второй тайм и счет 2:2.

Гости открыли счету уже на первой минуте встречи, когда на 48-й секунде украинский полузащитник Александр Зубков пушечным ударом из-за штрафной пробил точно в девятку ворот соперника. Спустя 22 минуты украинец оформил дубль и укрепил преимущество гостей.

Напомним, что в последний раз Зубков забивал еще 5 декабря прошлого года. В нынешнем сезоне Зубков провел 24 поединка, в которых забил три гола и отдал один ассист.

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