Другое

Татарков и Кожушко смогли расписаться в воротах Ширака.

В поединке 16-го тура чемпионата Армении Пюник в гостях смог добыть долгожданную победу, обыграв Ширак со счетом 2:0.

В первом тайме голов не было, а во втором гости забили два безответных мяча, причем их авторами стали украинские футболисты. Сперва мяч в сетку ворот после рикошета добил Никита Татарков, а уже в компенсированное время арбитром отметился Олег Кожушко.

Вашему вниманию обзор поединка:

Таким образом, Пюник прервал серию из десяти поединков без побед. После 12 игр Пюник набрал 8 очков и находится на 8-м месте в чемпионате Армении, где участвует 10 команд.