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Подопечные Романа Григорчука добыли трудную победу против БАТЭ.

Шахтер Солигорск в рамках поединка за Суперкубок Беларуси играл против БАТЭ и добыл титул благодаря победе в серии пенальти.

Основное время матча завершилось при ничейном счете 0:0, а потом вся интрига перешла в футбольную лотерею.

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За первые пять ударов у обеих команд было по одному промаху — Филипенко и Скавыш соответственно. Номинальные хозяева добыли титул уже на шестом ударе, когда Гутор, голкипер солигорской команды, свой шанс реализовал, а Яблонский не смог забить.

Отметим, что под руководством Григорчука в этом матче играл украинец Дебелко и не чужой для украинского футбола Корзун.