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Football.ua провел анализ подготовки новоиспеченного беларуского чемпиона.

Глобальная цель солигорского Шахтёра — стать доминирующим клубом в чемпионате Беларуси. Это утверждение не раз звучало, как из уст представителей клуба, так и от футбольных журналистов и экспертов соседней страны.

Подтверждал амбициозную цель и украинский наставник чемпиона Беларуси Роман Григорчук: "Более чем уверен, что команда способна доминировать в первенстве и добиваться высоких результатов на международной арене", — говорил Роман Иосифович в одном из интервью.

Ни для кого не секрет, что футбольной мечтой чемпиона трёх стран является участие в групповом раунде Лиги Чемпионов. Возможность реализации этой мечты и была основным критерием для Григорчука при выборе нового работодателя осенью прошлого года. Однако, очевидно, для того, чтобы стать вторым в истории беларуским клубом-участником группового раунда ЛЧ, Шахтёру нужно стать не просто сильнее, а на несколько голов сильнее соперников по чемпионату.

Возможно ли такое развитие событий уже в этом году? Зимние сборы чемпиона Беларуси не дают однозначного ответа на этот вопрос, но дают основание утверждать — такие намерения есть, и не только на словах, но и на деле.

Первым показателем больших амбиций руководства Шахтёра Солигорск является сам факт долгих и очень насыщенных сборов в ОАЭ. В середине января появилась информация о том, что беларуским клубам, имеющим государственную поддержку, настоятельно не рекомендуется лететь на зимние сборы за границу. Тяжело сказать, было ли действительно подобное распоряжение, но факт остаётся фактом — из всех беларуских клубов именно Шахтёр провёл самые продолжительные и насыщенные зимние сборы.

Подопечные Григорчука с 18 января по 18 февраля тренировались и играли спарринги в ОАЭ. Для сравнения с другими ведущими клубами Беларуси — БАТЭ провёл сборы в Турции с 3 по 23 февраля, Торпедо-Белаз, также в Турции — с 12 по 27 февраля, Динамо (Брест) тренировались у себя дома (где, к слову, сыграли товарняк с Волынью), не выезжал за пределы Беларуси и гродненский Неман (на просмотре в этом клубе был некто В.В. Путин. Не подошёл…), а минское Динамо провело февральский сбор в Сочи.

Кроме самого факта проведения столь продолжительных сборов в ОАЭ, поражает также качество соперников по спаррингам. Менеджмент солигорского клуба мощно поработал, чтобы зимой команда сыграла действительно с лучшими из лучших в нашем регионе. Подопечные Григорчука померялись силами с такими командами, как киевское Динамо, Зенит, Краснодар, Спартак.







Столь насыщенный поединками сбор позволил тренерскому штабу Романа Григорчука в полной мере привить команде собственное виденье футбола и свои тактические схемы. И если в конце прошлого сезона справедливо можно было говорить, что золотые медали завоевала команда Григорчука и Вернидуба, то теперь, после полноценных насыщенных сборов, Шахтёр Солигорск — это исключительно команда Романа Иосифовича.

Кроме того, 11 матчей за месяц сборов позволили привыкнуть друг к другу и к оставшейся команде многочисленным зимним новичкам солигорского клуба. На трансферном рынке команда Григорчука была одной из самых активных среди беларуских клубов в зимнее межсезонье. Причём, команда не только активно покупала, но и расставалась со своими недавними лидерами.

Одной из самых ощутимых потерь клуба стал уход 33-летней легенды "Шахтёра", хавбека Сергея Балановича, который в общей сложности провёл 9 лет в Солигорске и отыграл 297 поединков за клуб. Кроме того, команду покинул второй бомбардир прошлогоднего чемпионата Беларуси Джасурбек Яхшибоев. Интерес к форварду, права на которого принадлежали Пахтакору, приписывался киевскому Динамо, но в итоге узбек оказался в Легии.

Ушёл из клуба также опытный австриец Дарко Бодул, выступавший в Солигорске последние два года. Он продолжит карьеру в Турции. Покинул Шахтёр и герой чемпионского матча Артём Архипов, права на которого выкупила Кубань.

Несмотря на, казалось бы, серьёзные потери, зимняя трансферная политика клуба выглядит скорее, как продуманная перестройка под нового тренера. И уж точно, все потери покрываются зимними приобретениями солигорского клуба.

Прежде всего, говоря пополнении Шахтёра, следует вспомнить двух звёзд беларуского футбола, синхронно перешедших в состав солигорского клуба из БАТЭ — Игоря Стасевича и Егора Филипенко. Оба опытных футболиста (Стасевичу — 35, Филипенко — 32) — многократные чемпионы и обладатели Кубка Беларуси, а также — участники группового раунда Лиги Чемпионов.

Несмотря на солидный возраст, Стасевич в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом чемпионата, а Филипенко имеет опыт выступлений в России, Испании и Израиле (в последней стране он становился чемпионом в составе Маккаби). Переход этих двух игроков из стана прямого конкурента не только поможет стабилизировать и придать уверенность строящейся команде, но имеет более глубокий, стратегический смысл.

Последние лет пятнадцать, БАТЭ был чем-то вроде беларуской Баварии — клубом, который мог позволить себе купить любого мало-мальски заигравшего игрока в местном чемпионате. Переход сразу двух лидеров и легенд БАТЭ к прямому конкуренту вполне можно воспринимать, как показатель смены расстановки сил в чемпионате Беларуси.

Интересным выглядит трансфер 25-летнего хавбека Павла Забелина, который в прошлом сезоне был безоговорочным лидером одного из ведущих клубов страны, гродненского Немана. Для полузащитника переезд в Солигорск — шанс выйти на новый, более высокий уровень.

Из Риги в Солигорск перебрался украинский форвард Роман Дебелко, хорошо знакомый болельщикам каменской Стали и львовских Карпат. В Балтии Дебелко демонстрировал неплохую результативность и собрал хорошую коллекцию трофеев, так что любопытно будет посмотреть, как он проявит себя под руководством Григорчука в чемпионате Беларуси.

Было сделано также несколько трансферов на долгосрочную перспективу — таким можно назвать переход 22-летнего хавбека Глеба Шевченко, лидера Славии-Мозырь в прошлом сезоне. Линию атаки призваны усилить 22-летние Шахзод Убайдуллаев и Дембо Дарбо. Оба уже успели отметиться за новую команду в контрольных матчах, а узбек и вовсе стал лучшим бомбардиром Шахтёра на сборах в ОАЭ.

Как показывает опыт Яхшибоева, беларуские селекционеры хорошо ориентируются в узбекском футбольном рынке, потому не исключено, что именно Убайдуллаев станет главным бомбардиром команды в новом сезоне.

Хватит ли этого потенциала для выполнения основной задачи — выхода в групповой раунд ЛЧ? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов — как сыграется команда по ходу сезона? Приживутся ли все новички? Не подкосит ли команду череда травм\вирусов?

В Лиге Чемпионов, подопечным Григорчука предстоит пройти "путь чемпионов", состоящий из трёх раундов на выбывание. Такой формат исключает возможность попадания на европейских грандов уже на этом этапе, что даст дополнительные шансы. Роман Иосифович уже не раз доказывал свою состоятельность в таких соревнованиях — выводил в группу ЛЕ Вентспилс и Габалу (пройдя 4 квалификационных раунда!), а как Черноморец под его руководством играл в 1\16 ЛЕ, вы хорошо помните.

Получится ли у украинского наставника сотворить очередное чудо, покажет время. А за прогрессом обновлённого Шахтёра в "боевых" условиях будет возможность понаблюдать уже совсем скоро — сегодня в 18:00, в матче за Суперкубок Беларуси против БАТЭ.