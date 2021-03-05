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Бывший полузащитник сборной Украины рассказал о работе в стане российской команды.

Анатолий Тимощук хотел бы попробовать себя в роли главного тренера, но пока что бывший полузащитник сборной Украины доволен работой в "родном Зените".

"Лицензия PRO? Я планировал стать тренером и сейчас думаю о том, что когда-то стану главным. Но в данный момент получаю удовольствие от того, что работаю в родной команде, которая ставит перед собой высокие цели.

У нас прекрасный тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком. Это очень важно, мне комфортно", — приводит слова украинца Sport24.

Будучи футболистов, Анатолий Тимощук также выступал за Волынь, Шахтер, Баварию и Кайрат.

Напомним, что ранее Тимощук играл за мини-футбольный клуб в России.