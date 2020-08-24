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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Анатолий Тимощук в 2013 году, Getty Images

Анатолий Тимощук в 2013 году, Getty Images

Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощения у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Шахтер потерпел разгромное поражение от Интера в полуфинале Лиги Европы, пропустив в свои ворота пять голов (0:5).

Как говорится, провели параллель:

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское Динамо, в беседе с журналистом La Gazzetta dello Sport сравнил Маркоса Антонио с Клодом Макелеле: "Он похож на Макелеле, ты помнишь его?"

Мотивация от Луческу перед Суперкубком Украины:

Александр Зинченко сейчас не понял:

Полузащитник Артур Мело, который отправится из Барселоны в Ювентус в обмен на Миралема Пьянича, попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения.

Я бы не спешил с выводами из-за одного португальца:

Давид Силва неожиданно перешел в Реал Сосьедад, что вызвало недовольство у руководства Лацио, поскольку испанец должен был присоединиться к их команде. Отец Силвы прокомментировал сложившуюся ситуацию: "Лацио вел переговоры с агентом, а не напрямую с Давидом. Мы удивлены их реакцией".

Наши читатели вспомнили и других героев: жена Икарди, отец Неймара, мать Рабио, сестра Роналду.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу назвал список неприкасаемых футболистов, которые точно не покинут Камп Ноу этим летом. В данном перечне оказались Месси, Дембеле, Тер Штеген, Ленгле, Семеду, де Йонг и Гризманн.

Есть подозрения, что Бартомеу составлял этот список вместе с Месси. Само собой, Бартомеу правок не делал.

Если Боруссия Дортмунд — это магазин "Всё для дома", то там работают лучшие продавцы-консультанты.

Мирча Луческу включил 71 футболиста в заявку киевского Динамо на новый сезон УПЛ, однако в этом списке места не оказалось для Дениса Гармаша, Бенито и Мохаммеда Кадири.

Да тут и не поспоришь:

А вот Шахтер оказался немного скромнее, в отличие от главного конкурента, заявив на чемпионат Украины всего 30 футболистов.

Браво, Мистер!

Центральный защитник Жерар Пике, заявивший о готовности покинуть Барселону, получил предложение от Фулхэма.

"Это наш клуб. Делаем с ним всё, что хотим". (с)

Нападающий Артем Кравец стал игроком киевского Динамо после того, как его контракт с Кайсериспором подошел к своему завершению.

Если Артем Кравец пополнил ряды Динамо, то Томаш Кендзера может сменить клубную прописку. Как сообщают итальянские СМИ, польский защитник решил перейти в Рому, хотя имел варианты и от других клубов.

Одного экс-наставника Шахтера Кендзере оказалось мало...

У Бога диагностировали коронавирус. И нет, речь идет о крайнем полузащитнике Сассуоло.

Понятия не имею, о чем вы:

До Пьянича, кстати, тоже:

У бывшего полузащитника сборной Украины Александра Алиева дела обстоят гораздо лучше. На прошлой неделе он получил тренерскую лицензию категории А.

Реакция была разнообразной:

Ваши аккаунты фанатов Ньюкасла ещё могут пригодиться. Вот человек дождался:

Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс перейдет в Арсенал, если Манчестер Юнайтед не сделает более выгодное предложение.

Габриэль в центре обороны Арсенала. Попытка №2.

Севилья обыграла Интер и в очередной раз завоевала трофей Лиги Европы.

Тут без сенсаций:

По информации директора телеканалов Футбол Александра Денисова, бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев подписал контракт с Колосом.

Ну что, по всем канонам жанра?

Хорошо звучит:

Бавария стала триумфатором Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, минимально обыграв Пари Сен-Жермен благодаря единственному голу Кингсли Комана.

Причины выясняются. Ждем объяснений от Юппа Хайнкеса:

Никита Евтушенко, Football.ua