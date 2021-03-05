Поханг Стилерс усилились украинским форвардом.
Борис Тащи, steelers.co.kr
05 марта 2021, 12:17
Футбольный клуб Поханг Стилерс объявил о подписании нападающего Бориса Тащи, который в январе расторг контракт с немецким Санкт-Паули.
По информации Transfermarkt, 27-летний украинец подписал соглашение с командой из Южной Кореи до конца 2021 года.
Ранее Тащи также выступал за Черноморец, московское Динамо, Говерлу, Штутгарт, Зброевку и Дуйсбург.
Отмечается, что Поханг Стилерс хотели подписать украинского форварда еще в 2019 году, однако тогда переговоры не увенчались успехом.
В текущем сезоне Борис Тащи провел на клубном уровне десять поединков, в которых результативными действиями отметиться не успел.
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