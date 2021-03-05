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Поханг Стилерс усилились украинским форвардом.

Футбольный клуб Поханг Стилерс объявил о подписании нападающего Бориса Тащи, который в январе расторг контракт с немецким Санкт-Паули.

По информации Transfermarkt, 27-летний украинец подписал соглашение с командой из Южной Кореи до конца 2021 года.

Ранее Тащи также выступал за Черноморец, московское Динамо, Говерлу, Штутгарт, Зброевку и Дуйсбург.

Отмечается, что Поханг Стилерс хотели подписать украинского форварда еще в 2019 году, однако тогда переговоры не увенчались успехом.

В текущем сезоне Борис Тащи провел на клубном уровне десять поединков, в которых результативными действиями отметиться не успел.

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