Другое

Экс-футболист каталонской Барселоны дополняет резюме перед возможным возвращением в испанский клуб.

Благодаря победе над Умм-Салалем в рамках 18-го тура катарской Лиги Звезд, футбольный клуб Аль-Садд, представляющий город Доха и возглавляемый культовым экс-полузащитником каталонской Барселоны Хави, досрочно сумел завоевать титул чемпионов своей страны образца сезона-2020/2021.

Данный трофей стал первой наивысшей наградой на уровне футбольных лиг в карьере 41-летнего испанского специалиста, и, по совместительству, шестым среди всех завоеванных наград на уровне главного тренера клуба, который является первым на его пути в новой роли.

До этого, Хави вместе с Аль-Саддом поднимал над головой кубок Катара (2020, 2021), суперкубок Катара (2019), трофей Кубка Эмира Катара (2020), а также Кубок катарских Звезд (2019/20).

Пятидесяти набранных очков в 18-и сыгранных поединках Аль-Садду хватило для того, чтобы с преимуществом в 13 пунктов над ближайшим преследователем в лице Аль-Духаиля стать чемпионом своей страны за четыре тура до окончания текущего сезона национального первенства. При этом, коллектив под руководством Хави еще ни разу не уступал по ходу продолжающегося футбольного года (16 побед и две ничьих).

Стоит отметить, что избрание Жоана Лапорты на пост президента каталонской Барселоны, вероятнее всего, будет означать усиление слухов в ближайший период относительно будущего возвращения Хави в его бывшую команду, но уже в качестве главного тренера, что неоднократно выдвигалось в качестве одного из пунктов предвыборной программы новоизбранного руководителя "блаугранас".