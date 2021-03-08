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В финале турнира "зелено-белые" оказались сильнее Гремио

Палмейрас стал обладателем Кубка Бразилии, после того как во втором финальном матче команда обыграла Гремио со счетом 2:0. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "зелено-белых".

Подопечные Абела Феррейры открыли счет в матче в начале второго тайма усилиями Рибейро Силвы, а затем на 85-й минуте преимущество "зелено-белых" удвоил Менино.

Бывший нападающий донецкого Шахтера Луис Адриано вышел в стартовом составе Палмейраса и провел на поле 74 минуты.

Для Палмейраса этот Кубок Бразилии стал уже четвертым в истории клуба. До этого "зелено-белые" наслаждались триумфом в 1998, 2012 и 2015 годах.

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