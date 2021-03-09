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Эпоха немецкого во главе главной команды страны специалиста постепенно подходит к концу.

Согласно сообщению на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB), главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев завершит свою работу на данном посту по окончанию кампании чемпионата Европы-2020.

61-летний немецкий специалист самостоятельно сделал запрос в адрес руководящего футбольного органа своей страны, в котором попросил досрочно расторгнуть его контракт в момент завершения грядущего международного форума, не дожидаясь его запланированных сроков окончания после чемпионата мира-2022. DFB приняло данное предложение.

"Я делаю этот шаг с полной осознанностью, и при этом полон гордости и огромной благодарности перед своей страной. В то же самое время, я остаюсь сверхмотивированным относительно предстоящего чемпионата Европы", — сказал Лев в своем интервью в момент оглашения решения.

"Горжусь своей работой, потому что для меня это — особенное чувство и большая честь быть причастным к моей стране. А также потому, что я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и поддерживал их процесс развития.

У меня были большие победы и болезненные поражения, но, что самое главное, было множество чудесных и волшебных моментов — не только лишь победа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Я был и буду благодарен DFB, который всегда создавал для меня и команды идеальные рабочие условия", — подытожил наставник сборной Германии.

К должности главного тренера Йоахим Лев пришел через двухлетний период работы ассистентом Юргена Клинсманна, с которым сотрудничал во главе "Бундесмашины" с лета 2004-го года по лето 2006-го года. За время его каденции сборная Германии добилась победы на чемпионате мира-2014, стала "бронзовым" призером чемпионата мира-2010, финалистом чемпионата Европы-2008 и дважды взяла "бронзу" европейского международного первенства в 2012-м и 2016-м годах соответственно.

Немецкая национальная команда в скором времени стартует в квалификации к чемпионату мира-2022 домашним матчем против Исландии, который запланирован на 25 марта.