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Специалист разгневан сложившийся ситуацией.

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман прокомментировал неназначенный пенальти на украинце Эдуарде Соболе в поединке против Шарлеруа в чемпионате Бельгии (1:1)

"Сегодня мы потеряли два очка. Мы хорошо сыграли первую половину или, по крайней мере, первые полчаса. Мы доминировали, создавали возможности, а также заслуженно забили. Однако во втором тайме было намного меньше моментов. Мы намного хуже владели мячом, а Шарлеруа больше больше давил.

В одном из моментов Соболя явно ударили по ноге, поэтому я не понимаю, почему за это не назначили пенальти. Возможно, арбитры VAR ушли пить Кока-Колу или что-то в этом роде, но я не могу объяснить. Вот уже два года я пытаюсь убедить своих игроков не спорить и сосредоточиться на игре в футбол.

В конце концов, просмотр видеоповторов – это работа арбитров VAR. Отсюда вывод, что нужно внимательнее смотреть. Мне любопытно, какое последует объяснение этому, но я не думаю, что такое объяснение есть", — цитирует Клемана официальный сайт Брюгге.

Момент с падением Соболя:

🧐 | We hebben de bal al voor minder op de stip weten gaan. 👀#CHACLU pic.twitter.com/5VmVERL9GY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 12, 2021

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