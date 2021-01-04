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Портал пересмотрел стоимость игроком чемпионата.

Авторитетный портал Transfermarkt пересмотрел стоимость футболистов из чемпионата Бельгии.

В Лиге Жюпиле выступают сразу восемь украинцев.

Не поменялась стоимость Романа Яремчука (Гент) — 11 миллионов евро, Богдана Михайличенко (Андерлехт) — 2,5 миллиона, Александра Филиппова (1,3 млн) и Евгения Макаренко, представляющего Кортрейк (1 млн).

Эдуард Соболь из Брюгге подешевел на 500 тысяч и теперь его стоимость составляет три миллиона. Роман Безус из Гента стал дешевле на 700 тысяч (1,5 млн), а его одноклубник Игорь Пластун подешевел на 400 тысяч (1,8 млн).

Что касается Марьяна Шведа, который ныне на правах аренды выступает за Мехелен, то он потерял в цене на 150 тысяч (650 тысяч).

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