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Украинский форвард Назарий Русин не попал в заявку польского клуба.

В поединке 21-го тура чемпионата Польши варшавская Легия на своем поле одержала минимальную победу над Вартой со счетом 3:2.

Украинский защитник Артем Шабанов вышел в стартовом составе своей команды, которая уже на третьей минуте встречи открыла счет усилиями Младеновича. Гости ответили Гржесика, но Вшолек снова вывел Легию вперед.

Во втором тайме Младенович оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. Точку в матче поставили гости, где Кулчак реализовал пенальти.

Украинский форвард Назарий Русин оказался вне заявки на матч.

Таким образом, Легия набрала 45 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Польши, опережая Погонь на семь баллов.

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