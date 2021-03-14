Украинский форвард Назарий Русин не попал в заявку польского клуба.
Легия - Варта, ФК Легия
14 марта 2021, 08:39
В поединке 21-го тура чемпионата Польши варшавская Легия на своем поле одержала минимальную победу над Вартой со счетом 3:2.
Украинский защитник Артем Шабанов вышел в стартовом составе своей команды, которая уже на третьей минуте встречи открыла счет усилиями Младеновича. Гости ответили Гржесика, но Вшолек снова вывел Легию вперед.
Во втором тайме Младенович оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. Точку в матче поставили гости, где Кулчак реализовал пенальти.
Украинский форвард Назарий Русин оказался вне заявки на матч.
Таким образом, Легия набрала 45 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Польши, опережая Погонь на семь баллов.
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