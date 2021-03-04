Для украинского форварда это была дебютная игра в составе новой команды.
Артем Шабанов (справа), ФК Легия
04 марта 2021, 07:50
В четвертьфинальном поединке Кубка Польши варшавская Легия неожиданно уступила Пясту со счетом 1:2.
В составе Легии в стартовом составе вышел украинский защитник Артем Шабанов, однако уже на седьмой минуте варшавская команда пропустила гол от Якуба Сверчока.
В начале второго тайма Легия сделала несколько замен, в том числе выпустив на поле украинского форварда Назария Русина, для которого это был дебют в польской команде.
Эти изменения помогли команде и она смогла сравнять счет усилиями Рафаэля Лопеша. Однако последнее слово было за гостями — на 78-й минуте ошибка Шабанова позволила Тиагу Алвешу вывести Пяст вперед и подарить ему путевку в полуфинал турнира.
Напомним, по итогам минувшего уик-энда, Шабанов попал в символическую сборную 19-го тура чемпионата Польши.
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