Другое

Украинский голкипер Лиепаи неудачным образом начал новую кампанию.

Вчера прошел поединок стартового тура чемпионата Латвии, в котором Лиепая обыграла Метту со счетом 4:1.

В этом матче на поле в стартовом составе хозяев вышел на поле украинский вратарь Александр Рыбка. 35-летний украинец получил травму колена, когда пропустил гол на 49-й минуте встречи.

После оказания медицинской помощи Рыбка пытался продолжить матч, но на 54-й минуте его в воротах сменил Кришьянис Звиедрис.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.