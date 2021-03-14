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Легендарный нападающий поздравил бразильца.

Криштиану Роналду обошел Пеле по голам в официальных матчах после того, как трижды поразил ворота Кальяри.

Легендарный бразилец поздравил форварда Ювентуса с покорением новой вершины в своем Instagram-аккаунте.

"Криштиану, жизнь — это одинокий полет. Каждый совершает свое собственное путешествие. И какое же путешествие у тебя! Я восхищаюсь тобой, люблю смотреть, как ты играешь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с покорением моего рекорда по количеству голов в официальных матчах.

Единственное, о чем я жалею, это о том, что сегодня не могу тебя обнять. Но я оставляю эту фотографию в твою честь, с большой любовью, как символ дружбы, которая существует уже много лет", — написал Пеле.

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