Италия

Туринцы добыли три очка в Сардинии.

В рамках 27-го тура итальянской Серии А Кальяри дома уступило туринскому Ювентусу (1:3).

В первом тайме Ювентус обеспечил себе три очка. На 10-й минуте забил Криштиану Роналду, через 15 минут португалец реализовал пенальти, а на 32-й Роналду оформил хет-трик.

В начале первого тайма Джованни Симеоне сумел отыграть для Кальяри один мяч.

Кальяри — Ювентус 1:3

Голы: Симеоне, 61 — Роналду, 10, 25, 32

Кальяри: Краньо, Годин, Чеппителли (Клаван, 69), Ругани (Перейро, 80), Дзаппа (Асамоа, 69), Наингголан, Марин, Данкан (Дейола, 81), Нандес, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).

Ювентус: Щенсны, Алекс Сандро (Бернардески, 34), Кьеллини (Бонуччи, 70), де Лигт, Данило, Рабьо, Куадрадо (Артур, 83), Кулусевски, Кьеза (Фработта, 83), Роналду, Мората (Маккенни, 70).

Предупреждения: Роналду, Куадрадо.