Италия

Испанец поделился мыслями о форварде Ювентуса.

Защитник Реала Серхио Рамос прокомментировал критику в адрес своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

"Криштиану – флагман Ювентуса, он в центре внимания, но он привык к этому. Как и здесь, в Реале, если что-то идет не так, смотрят на капитана и тренера. Криштиану привык к этому.

Каждая команда может тебя обыграть в Лиге чемпионов. Барселона тоже вылетела, и я надеюсь, что мы не повторим их судьбу", – цитирует Рамоса Marca.

Ранее капитан "сливочных" ассказал о продлении контракта к клубом.

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