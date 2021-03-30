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Команда так и не дождалась прихода новых инвесторов.

Ранее Football.ua сообщал о том, что действующий чемпион Китая Цзянсу Сунин прекратил свое существование из-за удручающего финансового состояния.

Однако, оставалась слабая надежда на то, что терпящий бедствие коллектив сумеет подобрать кто-то из новых спонсоров, благодаря чему удастся сохранить хотя бы присутствие в "элитном" китайском первенстве.

Как показала история, подобного желания ни у кого из резидентов Поднебесной не возникло, поэтому решением Федерации футбола Китая от 29 марта Цзянсу Сунин был официально исключен из национального первенства.

Стоит отметить, что в китайскую Суперлигу организаторам, несмотря на все трудности с финансовыми ресурсами у китайских клубов, удалось набрать 16 команд, как и в прошлом сезоне. Вместо действующего чемпиона, в наивысший футбольный дивизион было принято решение пригласить Цанчжоу Майти Лайонс, который представляет город Шицзячжуан.

К слову, Цзянсу не стали уникальными в период межсезонья: еще пять команд китайского профессионального футбола снялись с состязаний во Второй и Третьей лигах.