Другое

Экс-футболист высказал свое мнение о проблемах расизма в футболе.

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри в интервью телекомпании CNN рассказал о своем видении проблем текущих методик борьбы с расовой дискриминацией в футболе.

"Недавно у нас были дебаты о том, становиться ли на колено или стоять ровно перед началом матча. Чушь это, а не дискуссия. Это совершенно никак не связано с проблемой, которую мы стараемся вынести на обсуждение.

Что конкретное вы собираетесь сделать для того, чтобы мы больше никогда не задавались проблемами какой-либо дискриминации — в этом состоит главный вопрос. Нужно обеспечить равенство. Это я и буду стараться донести своему окружению.

Когда акция BLM только начиналась, это был достаточно сильный посыл всему миру, но затем обсуждение скатилось к тому, стоять ли нам на колене или ровно. Не смешно ли это?

Как насчет причин? Почему мы это делаем? Ради чего? И почему это надо продолжать? Это те вопросы, которые волнуют меня, но общество постоянно оставляет их в стороне", — высказался француз.

Напомним, что ранее Тьерри Анри добровольно отказался от использования социальных сетей из "высокого уровня негативной информации в них".