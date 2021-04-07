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Подопечные Александра Косенко добыли важную победу.

Сборная Украины по футзалу одержала уверенную победу над Данией в матче отборочного цикла Евро-2022 (6:2).

Победу команде Александра Косенко принесли оформленные дубли в исполнении Абакшина и Фаренюка, а еще два мяча на счету Педяша и Вейса, срезавшего мяч в свои ворота. У датчан отметился Фальк, а еще один мяч записан как автогол Журбы.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Дания — Украина 2:6

Голы: Фальк, 5, Журба, 40 (автогол) — Педяш, 5, Вейс, 18 (автогол), Абакшин, 21, 26, Фаренюк, 38, 39

Дания: Хог — Эль-Каз, Фальк, Вейс, Скотт-Расмуссен; Андерсен — Лаурсен, Йенсен, Юссеф, Труонг, Хабиби, Йоргенсен, Бадран, Мерлинг Хансен

Украина: Сухов — Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич; Войтович — Малышко, Еремин, Лебедь, Микитюк, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш