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Украинский форвард находится на распутье карьерного пути.

Действующее арендное соглашение украинского нападающего Марьяна Шведа с бельгийским Мехеленом подходит к своему завершению в конце июня 2021 года, после чего футболисту придется вернуться в его базовый клуб — шотландский Селтик, если "малинва" не пожелает совершить его полноценный трансфер, возможность чего указана в контракте.

Ранее Football.ua сообщал, что представители бельгийской команды действительно рассматривают опцию выкупа 23-летенго исполнителя атакующей линии для усиления своей обоймы.

Сам же Швед в интервью Daily Record о своем будущем рассуждает крайне осторожно: "На данный момент ситуация такова, что мне придется вернуться в Глазго в конце сезона, потому что у меня есть контракт с Селтиком. Что буде дальше — я не знаю.

Возможно, я останусь в Мехелене, возможно, я перейду в другой клуб или, может быть, я останусь в Селтике. Ситуация должна стать понятной в течение следующего месяца или около того.

У Селтика сейчас будет новый тренер, потому что они недавно уволили Нила Леннона. Но у меня нет понимания, кто займет его место. Надеюсь, в скором времени и этот вопрос найдет свой ответ.

Для меня важно, буду я играть или нет. Вне зависимости от имени клуба, за который я буду выступать. Мне сложно сказать, смогу ли я лучше адаптироваться в Шотландии сейчас, после того, как я провел время в Бельгии", — подытожил украинец.

В текущем сезоне Марьян провел 17 матчей за Мехелен, в которых сумел отличиться четырьмя забитыми голами и отдал три результативные передачи.