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Украинский хавбек может окончательно переехать в бельгийский чемпионат.

Полузащитник Селтика Марьян Швед, который выступает за Мехелен, может окончательно перебраться в бельгийский чемпионат. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Daily Record.

По информации источника, руководство бельгийского клуба довольно выступлениями 23-летнего украинца и хочет оформить его полноценный трансфер.

Также отмечается, что Селтик ослабил цену на футболиста, которая составляла около 3 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Швед провел 16 поединков во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три ассиста.

Напомним, Швед перебрался в Селтик из Карпат летом 2019 года за 1,8 млн фунтов стерлингов.

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