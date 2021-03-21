Украинский хавбек может окончательно переехать в бельгийский чемпионат.
Марьян Швед. Photo News
21 марта 2021, 13:22
Полузащитник Селтика Марьян Швед, который выступает за Мехелен, может окончательно перебраться в бельгийский чемпионат. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Daily Record.
По информации источника, руководство бельгийского клуба довольно выступлениями 23-летнего украинца и хочет оформить его полноценный трансфер.
Также отмечается, что Селтик ослабил цену на футболиста, которая составляла около 3 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Швед провел 16 поединков во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три ассиста.
Напомним, Швед перебрался в Селтик из Карпат летом 2019 года за 1,8 млн фунтов стерлингов.
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