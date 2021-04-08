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Football.ua предлагает читателям скорректировать свои предыдущие прогнозы.

Напомним, что ранее наш ресурс предлагал своим читателям, еще до старта первых поединков четвертьфинальной стадии, составить прогноз относительно будущего триумфатора главного клубного турнира Старого Света.

По итогам того голосования, уверенную победу одержал Манчестер Сити, в адрес которого отправилось сразу 2250 голосов (38,8%). На втором месте оказалась мюнхенская Бавария с показателем в 1502 читательские симпатии (25,9%), а тройку замкнул мадридский Реал с существенно более низким количеством голосов — 450 (7,7%).

Явно не в фаворе у читателей оказалась дортмундская Боруссия — 58 голосов (1%).

Теперь же, когда первые поединки были сыграны, а мадридский Реал, английский Манчестер Сити, лондонский Челси и французский ПСЖ получили преимущество над Ливерпулем (3:1), Боруссией Д (2:1), Порту (2:0) и Баварией (3:2) соответственно, мы предлагаем пользователям нашего сайта либо скорректировать свой прогноз, либо оставить в силе ранее избранную опцию выбора.

Принять участие можно в голосовании, представленном ниже.

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