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Судьба матча шестого тура будет решена представителями УЕФА.

Поединок шестого тура группового этапа отборочного цикла Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и Албании, который должен был пройти 11 апреля в Запорожье, отменен. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Федерация футбола Албании заявляет о том, что ее национальная команда не может вылететь в Украину из-за блокировки полетов в международном аэропорту Тираны имени матери Терезы, о чем она немедленно сообщила в УЕФА.

Таким образом, судьба заключительного поединка отбора будет решена представителями УЕФА.

В настоящее время проходит матч пятого тура Украина — Дания. Прямая видео-трансляция матча доступна на Football.ua.

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