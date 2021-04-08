Судьба матча шестого тура будет решена представителями УЕФА.
Сборная Албании, fshf.org
08 апреля 2021, 19:20
Поединок шестого тура группового этапа отборочного цикла Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и Албании, который должен был пройти 11 апреля в Запорожье, отменен. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Федерация футбола Албании заявляет о том, что ее национальная команда не может вылететь в Украину из-за блокировки полетов в международном аэропорту Тираны имени матери Терезы, о чем она немедленно сообщила в УЕФА.
Таким образом, судьба заключительного поединка отбора будет решена представителями УЕФА.
В настоящее время проходит матч пятого тура Украина — Дания. Прямая видео-трансляция матча доступна на Football.ua.
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