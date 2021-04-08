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Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка квалификационного раунда чемпионата Европы по футзалу.

В пятом туре отборочного этапа на Евро-2022 по футзалу сборной Украины сойдется в противостоянии с Данией. Матч пройдет в Дворце спорта Юность в городе Запорожье.

Следить за событиями поединка Украина — Дания вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 8-го апреля, в 19:00 по киевскому времени:

Напомним, вчера состоялся матч четвертого тура, в котором команда Александра Косенко разгромила датчан со счетом 6:2.

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