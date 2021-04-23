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Football.ua расскажет, кто из футболистов мог себе позволить помахаться на тренировочном поле.

На тренировках нередко случаются недопонимания среди футболистов, но не многие ситуации переходят в драки. Бывает и так, что чрезмерно нетерпеливые звезды могут позволить своим эмоциям взять верх над разумом и помахаться кулаками.

Сообщается, что совсем недавно на тренировке Челси Антонио Рюдигер и Кепа Аррисабалага вступили в активный конфликт с применением силы, когда немецкий центральный защитник, как сообщалось, налетел на испанца.

Главный тренер "пенсионеров" попросил немца остыть и, еще до окончании тренировки, отправил его домой.

Однако, это уже не первый случай, когда на тренировочной площадке вспыхнули страсти. Football.ua расскажет, кто из известных футболистов затеивал драки на тренировках.

Рахим Стерлинг — Джо Гомес

Еще в 2019 году вингер сборной Англии Рахим Стерлинг и защитник команды Джо Гомес сцепились в столовой. Организатор потасовки — звезда Манчестер Сити. По указаниям главного тренера сборной Гарета Саутгейта, Стерлинг выбыл из списка на игру в Черногории после драки в столовой.

Какова причина выяснения отношений? Ливерпуль тогда обыграл Манчестер Сити в поединке за титул АПЛ. Позже, вингер признался, что "эмоции взяли верх", и извинился перед Гомесом, у которого после драки осталась царапина под глазом.

Гомес недавно рассказал о тяжелом взаимоотношениях, которые у него были с Рахимом, но сказал, что отношения между ними теперь лучше.

Неймар — Нелсон Семеду

На своей первой же тренировке Нельсон Семеду, пытавшийся произвести впечатления на тренерский штаб и новых партнеров по команде, получил по ногам от Неймара во время работы с мячом.

Началась драка, которая закончилась так же спонтанно, когда Серхио Бускетс и Самюэль Умтити вмешались и разняли футболистов.

Неймар был в ярости, снял футболку и ушел с тренировки. Через несколько дней он собрал чемоданы и перебрался во Францию, где подписал контракт с ПСЖ.

Энди Кэррол — Стивен Тэйлор

Высоченный Энди Кэрролл определенно выглядит как человек, с которым не стоит связываться.

На тренировочной базе нападающий, который славился своим бурным нравом, вступил в перепалку с собственным одноклубником Стивеном Тэйлором.

Кэррол, который был в ярости то ли из-за низкой зарплаты, то ли из-за отношений Тэйлора с его бывшей девушкой, ударил того и сломал челюсть. Пострадавший вылетел до конца сезона. Однако, вместо того, чтобы осуждать Кэрролла за его действия, фанаты "cорок" встали на сторону своего лучшего бомбардира.

Ньюкасл, все же, выиграл чемпионский титул Чемпионшипа в том году без ключевого центрального полузащитника, так что в итоге ничего страшного не произошло.

Джон Хартсон — Эял Беркович

Это, пожалуй, одна из самых известных драк на тренировочной площадке. Еще в 1998 году экс-игрок сборной Уэльса Джон Хартсон и игрок сборной Израиля Эял Беркович подстегивали друг друга во время разминки, выступая за Вест Хэм.

После того, как полузащитник сильно ударил Хартсона ногой, крепкий нападающий ответил мощным ударом в челюсть.

"Если бы моя голова была мячом, она была бы в верхнем углу сетки", — сказал Беркович.

Спустя время, Хартсон признался, что не гордился этим моментом. Он назвал это самым постыдным поступком, который он когда-либо делал за свою карьеру.

Тогда Хартсона оштрафовали на 20 000 фунтов стерлингов и отстранили от команды на три матча.

Александр Митрович — Абубакар Камара

В Фулхэме вспыхнули страсти, когда Александар Митрович и Абубакар Камара подрались во время командного занятия йогой в 2019 году.

Тогдашний менеджер Клаудио Раньери был ошеломлен, когда их товарищи по команде столпились в кучу для того, чтобы разделить эту пару. Говорили, что это началось, потому что Митровичу показалось, что Камара проявляет неуважение к учителю йоги.

Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как Камара забрал мяч у Митровича, когда Фулхэм пробивал пенальти Борнмуту в решающей игре. Камара промахнулся, и тогда начались недопонимания.

Юнберг — Мельбер

Шведские звезды Фредди Юнгберг и Улоф Мельберг уже привыкли набивать друг другу шишки в английской Премьер-лиге, поэтому мы не знаем, почему они сделали это снова во время тренировки за сборную Швеции.

Однако, когда бывший защитник Астон Виллы вкатился в легенду Арсенала, крайний нападающий не воспринял это должным образом и толкнул Мельберга. Инцидент поверг в хаос подготовку Швеции к чемпионату мира 2002 года и вызвал бурю негодования в лагере.

Четыре года спустя эти же парни снова занялись подобным — спорили о тактике первого матча Швеции против Тринидада и Тобаго на чемпионате мира 2006 года, который закончился нулевой ничьей. Юнгберг сказал, что на этот раз они избежали ожесточенной драки, а шведская футбольная ассоциация назвала это "коротким горячим спором".

Марио Балотелли — Роберто Манчини

Марио Балотелли старался проявить себя изо всех сил, но при Роберто Манчини, даже при его большом желании, он заиграть не смог.

На одной тренировке, когда нападающий предпринял попытку ненужного подката под Скотта Синклера, его босс пришел в ярость. Манчини схватил Балотелли и попытался утащить его с игрового поля, к большому удивлению остальных игроков Сити.

Это был второй инцидент с Балотелли на тренировочной площадке, после драки с Микой Ричардсом двумя годами ранее. Через месяц после инцидента Балотелли был продан в Милан, хотя спустя годы Манчини действительно включил взрывного форварда в свой первый состав в сборной Италии.

Златан Ибрагимович — Огучи Оньеву

Если бы это был боксерский поединок, то он, безусловно, проходил бы в тяжелом весе.

Когда Златан, обладатель черного пояса по тхэквондо, выступал в Милане, он поссорился с высоченным американским защитником Огучи Оньеву.

"Это было похоже на жизнь и смерть", — написал швед в своей автобиографии. "Я ударил его головой, и мы налетели друг на друга. Мы хотели разорвать друг друга на куски. Это было жестоко".

Златан сломал ребро в драке, а Оньеву был продан в конце сезона, так и не появившись на поле в Серии А.

Джоуи Бартон — Усман Дабо

Еще задолго до того, как босс Барнсли Дэниел Стендель якобы получил удар головой от Бартона, выбивший ему два передних зуба, бывший полузащитник Манчестер Сити избил своего коллегу-профи.

Когда Усман Дабо толкнул Бартона во время тренировки, нынешний тренер Флитвуд Таун дал ему понять, что он недоволен этим. Шквал ударов оставил Дабо с синяком под глазом и поврежденной сетчаткой.

Была подана официальная жалоба, и Бартон был оштрафован на 3000 фунтов стерлингов, а также приговорен к четырем месяцам тюремного заключения условно.

FA также оштрафовала Бартона на 25 000 фунтов стерлингов и запретила ему играть в футбол на протяжении шести матчей.

По мотивам The Sun

Богдан Бондаренко, Football.ua.