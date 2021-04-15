Football.ua предлагает читателям скорректировать свои предыдущие прогнозы.
Getty Images
15 апреля 2021, 06:55
Напомним, что ранее наш ресурс предлагал своим читателям, еще до старта ответных поединков четвертьфинальной стадии, составить прогноз относительно будущего триумфатора главного клубного турнира Старого Света.
По итогам повторного голосования, в котором приняли участие 5658 респондентов, явным фаворитом в борьбе так и остался английский Манчестер Сити, который подтвердил доверие читателей, обыграв во втором поединке дортмундскую Боруссию. "Горожане" набрали 1681 голос (29,7%).
Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча
На незначительном отдалении от коллектива Хосепа Гвардиолы оказался французский ПСЖ, в успех которого продолжают верить 1425 человек (25,2%). К слову, парижане не подвели, и прошли мюнхенскую Баварию, уступив при этом в ответной игре (0:1).
ПСЖ — Бавария 0:1 Видео гола и обзор матча
Третьим в списке зрительских симпатий оказался мадридский Реал, которому с закреплением права участвовать в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА помогла гостевая безголевая ничья против английского Ливерпуля на Энфилде (0:0). 261 балл (4,6%).
Ливерпуль — Реал 0:0 Обзор матча
Наименьшее количество голосов в нашем опросе набрали португальский Порту — 54 (0,95%), который обыграл лондонский Челси на выезде (1:0), но не прошел в следующий раунд, а также дортмундская Боруссия — 55 (0,97%), которые покинули текущий розыгрыш по итогам четвертьфинальной стадии.
Челси — Порту 0:1 Видео гола и обзор матча
Теперь, когда 1/4 финала окончательно осталась позади, предлагаем нашим читателям вновь скорректировать свои прогнозы относительно будущего триумфатора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21, оставив свой голос за одного из участника пас Челси — Реал Мадрид или ПСЖ — Манчестер Сити.
Принять участие можно в голосовании, представленном ниже.
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