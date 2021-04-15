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Football.ua предлагает читателям скорректировать свои предыдущие прогнозы.

Напомним, что ранее наш ресурс предлагал своим читателям, еще до старта ответных поединков четвертьфинальной стадии, составить прогноз относительно будущего триумфатора главного клубного турнира Старого Света.

По итогам повторного голосования, в котором приняли участие 5658 респондентов, явным фаворитом в борьбе так и остался английский Манчестер Сити, который подтвердил доверие читателей, обыграв во втором поединке дортмундскую Боруссию. "Горожане" набрали 1681 голос (29,7%).

Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

На незначительном отдалении от коллектива Хосепа Гвардиолы оказался французский ПСЖ, в успех которого продолжают верить 1425 человек (25,2%). К слову, парижане не подвели, и прошли мюнхенскую Баварию, уступив при этом в ответной игре (0:1).

ПСЖ — Бавария 0:1 Видео гола и обзор матча

Третьим в списке зрительских симпатий оказался мадридский Реал, которому с закреплением права участвовать в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА помогла гостевая безголевая ничья против английского Ливерпуля на Энфилде (0:0). 261 балл (4,6%).

Ливерпуль — Реал 0:0 Обзор матча

Наименьшее количество голосов в нашем опросе набрали португальский Порту — 54 (0,95%), который обыграл лондонский Челси на выезде (1:0), но не прошел в следующий раунд, а также дортмундская Боруссия — 55 (0,97%), которые покинули текущий розыгрыш по итогам четвертьфинальной стадии.

Челси — Порту 0:1 Видео гола и обзор матча

Теперь, когда 1/4 финала окончательно осталась позади, предлагаем нашим читателям вновь скорректировать свои прогнозы относительно будущего триумфатора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21, оставив свой голос за одного из участника пас Челси — Реал Мадрид или ПСЖ — Манчестер Сити.

Принять участие можно в голосовании, представленном ниже.

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