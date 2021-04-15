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Команда украинского хавбека оформила камбэк в матче с МТК.

В полуфинальном матче Кубка Венгрии Фехервар в гостях одержал минимальную победу над МТК со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 14-й минуте усилиями Шена, но гости нашли в себе силы и забили дважды на 39-й и 52-й минутах, оформив камбэк.

Украинский полузащитник Иван Петряк провел весь матч за Фехервар, выйдя в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Петряк провел 35 поединков, в которых забил 12 голов и отдал 7 ассистов.

В финале Кубка Венгрии Фехервар сыграет против Уйпешта. Матч состоится 5 мая.

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