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Шотландец стал первым футболистом Великобритании, который оказался в тюрьме.

Ровно 27 лет прошло с момента легендарного и скандального эпизода, который вошел в историю всего британского футбола. 16 апреля 1994 года Рейнджерс близился к своему очередному чемпионству, а в рамках 39-го тура первенства Шотландии ему противостоял Рэйт Роверс.

В ходе данного противостояния нападающий клуба из Глазго Данкан Фергюсон, отличавшийся в то время непростым "олдскульным" характером, совершил необъяснимый поступок. Он нанес удар головой защитнику Рэйт Роверс Джону Макстею, при чем арбитр не наказал игрока Рейнджерс даже желтой карточкой.

Эпизод с участие Фергюсона стал настолько обсуждаемым в прессе, что за дело взялась полиция. Уже в октябре того же года суд приговорил шотландца к трем месяцам тюремного заключения, из которых он отбыл только 44 дня. Так, Данкан Фергюсон стал первым британским футболистом, который оказался в тюрьме.

Напомним, что после этого высокий нападающий, рост которого составлял 194 см, отправился покорять английскую Премьер-лигу и присоединился к Эвертону. В декабре 2019 года Данкан Фергюсон успел поработать на посту исполняющего обязанности главного тренера "ирисок", а ныне он входит в тренерский штаб Карло Анчелотти.

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