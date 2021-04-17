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Бывший лидер "горняков" эмоционально отреагировал на свое возвращение в Бразилию.

Бразильский вингер Тайсон покинул донецкий Шахтер и оформил возвращение в Интернасьонал, где и начинал свою профессиональную футбольную карьеру. В новом "старом" клубе экс-лидер "горняков" будет выступать под 10-м номером, о чем он объявил в социальной сети Instagram, сопроводив видео эмоциональным обращением.

"Настало время собирать вещи и отправляться домой. Интернасьонал — это мой дой. Бейра-Рио — это мой дом. Какой момент, как я этого ждал!"

"Смешанные чувства, но, несомненно, радость, что бьет из груди, – огромна. Даже больше – получить подарок от тебя, моего идола, эту футболку с 10-м номером – мой брат, Д’Алессандро. Это огромная честь для меня".

"Хочу поблагодарить Бога за благословение, а также каждого из вас: семью, друзей, менеджера, болельщиков и клуб. Я очень счастлив. Мечтаю достичь великих целей и обещаю выкладываться каждый день в своем новом карьерном пути", — написал Тайсон.

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