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Команда Сергея Реброва выиграла национальный чемпионат.

В рамках 30-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош дома не оставил шансов Уйпешту (3:0).

Таким образом клуб украинского тренера Сергея Реброва заранее обеспечил себе чемпионские медали.

Ференцварош опередил Академию Пушкаша на 14 очков за четыре тура до окончания чемпионата.

Для клуба это третье подряд чемпионство страны. Всего в истории клуба это 32 титул.

Также отметим, что чемпионами в составе "фради" стали украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.

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