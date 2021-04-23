Экс-лидер Шахтер прошел успешный медосмотр в новом клубе.
Тайсон, Интернасьонал
23 апреля 2021, 18:40
Бразильский вингер Тайсон покинул донецкий Шахтер и оформил возвращение в Интернасьонал, где и начинал свою профессиональную футбольную карьеру. В новом "старом" клубе экс-лидер "горняков" будет выступать под 10-м номером.
Стоит отметить, что сегодня, 23-го апреля, 33-летний футболист прошел успешное медицинское обследование.
Кроме того, Тайсон посетил фотосессию и был официально представлен в качестве игрока Интернасьонала.
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