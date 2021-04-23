Бразильский вингер Тайсон покинул донецкий Шахтер и оформил возвращение в Интернасьонал, где и начинал свою профессиональную футбольную карьеру. В новом "старом" клубе экс-лидер "горняков" будет выступать под 10-м номером.

Стоит отметить, что сегодня, 23-го апреля, 33-летний футболист прошел успешное медицинское обследование.

Кроме того, Тайсон посетил фотосессию и был официально представлен в качестве игрока Интернасьонала.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.