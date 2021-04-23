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Экс-лидер Шахтер прошел успешный медосмотр в новом клубе.

Бразильский вингер Тайсон покинул донецкий Шахтер и оформил возвращение в Интернасьонал, где и начинал свою профессиональную футбольную карьеру. В новом "старом" клубе экс-лидер "горняков" будет выступать под 10-м номером.

Стоит отметить, что сегодня, 23-го апреля, 33-летний футболист прошел успешное медицинское обследование.

Bom dia, torcida colorada!😁 Olha quem está por aqui 👀👀👀 #VamoInter pic.twitter.com/n07Ys62cBh — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 23, 2021

Кроме того, Тайсон посетил фотосессию и был официально представлен в качестве игрока Интернасьонала.

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