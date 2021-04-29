УЕФА выбрала четырех исполнений, которые сыграли ключевую роль в первых полуфинальных матчах ЛЧ.
Карим Бензема, Getty Images
29 апреля 2021, 08:38
УЕФА на своем официальном сайте назвал претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов, по ходу которой прошли первые полуфинальные матчи турнира.
В первом полуфинале мадридский Реал расписал мировую с Челси (1:1), а во втором Манчестер Сити в гостях одержал победу над ПСЖ (2:1).
Так, в число номинантов на награду вошли полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне, нападающий Реала Карим Бензема, хавбек Челси Нголо Канте и вингер ПСЖ Анхель Ди Мария.
Принять участие в голосовании Вы можете на официальном сайте УЕФА, а также в специальном опросе от Football.ua.
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