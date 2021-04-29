Аргентинец демонстрирует впечатляющую статистику.
Анхель Ди Мария, getty images
29 апреля 2021, 08:27
ПСЖ проиграл Манчестер Сити в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Единственный гол в составе парижан забил капитан команды Маркиньос. Бразилец головой переправил мяч в ворота "горожан" после подачи с углового в исполнении Анхеля Ди Марии.
По информации William Hill, данный ассист стал для аргентинца 103 в составе парижан, что является повторением рекорда экс-хавбека клуба Сафета Сушича.
Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе впервые ни разу не пробил по воротам соперника за полный матч Лиги чемпионов.