Сербский клуб из Белграда в 32-й раз стал чемпионом своей страны.
ФК Црвена Звезда
30 апреля 2021, 07:31
Црвена Звезда в поединке 34-го тура чемпионата Сербии обыграла Войводину (1:0), благодаря чему ей удалось досрочно оформить чемпионство.
За четыре тура до финиша чемпионата клуб из Белграда на 12 очков опережает Партизан и при равенстве очков будет иметь преимущество по личным встречам.
Црвена Звезда стала чемпионом своей страны в четвертый раз подряд и в 32-й раз в истории (с учетом чемпионатов Югославии и Сербии и Черногории).
Также отметим, что после 34 туров Црвена Звезда не только набрала 98 очков, одержав 32 победы, но и ни разу еще не проигрывала.
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