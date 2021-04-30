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Сербский клуб из Белграда в 32-й раз стал чемпионом своей страны.

Црвена Звезда в поединке 34-го тура чемпионата Сербии обыграла Войводину (1:0), благодаря чему ей удалось досрочно оформить чемпионство.

За четыре тура до финиша чемпионата клуб из Белграда на 12 очков опережает Партизан и при равенстве очков будет иметь преимущество по личным встречам.

Црвена Звезда стала чемпионом своей страны в четвертый раз подряд и в 32-й раз в истории (с учетом чемпионатов Югославии и Сербии и Черногории).

Также отметим, что после 34 туров Црвена Звезда не только набрала 98 очков, одержав 32 победы, но и ни разу еще не проигрывала.

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