Футболист уже провел переговоры с сербским клубом.
Александар Драгович, Getty images
23 апреля 2021, 20:58
Защитник леверкузенского Байера Александар Драгович перейдет в сербскую Црвену Звезду.
Как сообщает сербское издание Makfax, футболист провел переговоры с руководством "красно-белых" и согласился на из условия.
Сообщается, что для Драговича честь выступать за Црвену Звезду. Он с детства мечтал одеть форму этого клуба.
Контракт центрбека с леверкузенским Байером истекает уже грядущим летом и футболист переедет в Сербию на правах свободного агента.
Напомним, некоторые СМИ сообщали об интересе к Драговичу со стороны киевского Динамо, за который тот выступал с 2013 по 2016 год. Но футболист не захотел возвращаться в Украину.
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