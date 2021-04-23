Германия

Футболист уже провел переговоры с сербским клубом.

Защитник леверкузенского Байера Александар Драгович перейдет в сербскую Црвену Звезду.

Как сообщает сербское издание Makfax, футболист провел переговоры с руководством "красно-белых" и согласился на из условия.

Сообщается, что для Драговича честь выступать за Црвену Звезду. Он с детства мечтал одеть форму этого клуба.

Контракт центрбека с леверкузенским Байером истекает уже грядущим летом и футболист переедет в Сербию на правах свободного агента.

Напомним, некоторые СМИ сообщали об интересе к Драговичу со стороны киевского Динамо, за который тот выступал с 2013 по 2016 год. Но футболист не захотел возвращаться в Украину.

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