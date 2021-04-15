Лига Европы

Европейский футбольный союз вынес вердикт по скандалу в Белграде.

Црвена Звезда заплатит штраф за оскорбление нападающего Милана Златана Ибрагимовича во время матча 1/16 финала Лиги Европы — сообщает Football Italia со ссылкой на дисциплинарный комитет УЕФА.

В феврале в Белграде на поединке 1/16 Лиги Европы Ибрагимович подвергся оскорблениям на национальной почве. За этот инцидент УЕФА наказал Црвену Звезду штрафом в 25 000 евро и постановил, что следующий домашний матч в еврокубках сербский клуб проведет без зрителей.

Интересно, что поединок Црвена Звезда — Милан также проходил без зрителей, но местным ультрас удалось пробраться на трибуны и оскорбить шведа, имеющего боснийско-хорватские корни.

За то, что клуб не обеспечил соблюдение карантинных мер, Црвену Звезду оштрафовали еще на 5 000 евро.

Ранее клуб из Белграда принес извинения Ибрагимовичу за поведение своих фанатов.