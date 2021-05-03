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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

В список самых интересных матчей предстоящей недели вошли поединки из четырех разных турниров. Любителей игры №1 ждут ответные полуфинальные встречи Лиги чемпионов, важнейший с точки зрения борьбы за чемпионство в Испании матч между Барселоной и Атлетико, а также топ-матчи из Италии и Англии.

Манчестер Сити — ПСЖ

Вторник, 4 мая, 22:00. Этихад Стэдиум, Манчестер.

Манчестер Сити смог добыть волевую победу в первом поединке полуфинального противостояния против Манчестер Сити, но теперь нужно закрепить результат и в ответном матче. Для "горожан" и лично Хосепа Гвардиолы очень важен успех именно в этом турнире.

С другой стороны, Маурисио Почеттино пришел доказать, что он способен выигрывать титулы. А учитывая, что в чемпионате дела идут не идеально, Лига чемпионов имеет для него не менее важное значение. В поединке все может повернуться в любую сторону, а от этого еще интереснее.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Манчестер Сити — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,72. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,35, а на победу ПСЖ — 4,53.

Челси — Реал

Среда, 5 мая, 22:00. Стэмфорд Бридж, Лондон.

Челси после прихода Томаса Тухеля удивляет в хорошем смысле слова. "Пенсионеры" выдали отличный первый матч против Реала, но немного сбавили обороты во втором тайме и были вынуждены довольствоваться лишь выездной ничьей.

Реал, в свою очередь, показал не самую сильную игру, но Зинедин Зидан и Ко уже приучили, что им вовсе не нужен зрелищный и качественный футбол, чтобы проходить дальше. Сможет ли француз опять выиграть Лигу чемпионов? Большой вопрос.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Челси — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,24. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,40, а на победу испанцев — 3,49.

Барселона — Атлетико

Суббота, 8 мая, 17:15. Камп Ноу, Барселона.

В какой-то степени данный матч рассматривается в качестве центрального с точки зрения борьбы за чемпионство. Несмотря на то, что на титул претендуют и Реал с Севильей, матч будет между главными соперниками за титул.

Барселона упустила возможность возглавить турнирную таблицу, уступив Гранаде в позапрошлом туре, а потому теперь придется добывать победу против "матрасников", которые, очевидно, буду согласны и на ничью.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Барселона — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,78. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,0, а на победу Атлетико — 4,69.

Манчестер Сити — Челси

Суббота, 8 мая, 19:30. Этихад Стэдиум, Манчестер.

Уже скоро может получиться так, что мы увидим это противостояние в финале Лиге чемпионов, но пока что есть возможность насладиться данным матчем в рамках чемпионата Англии. Возможно, "горожане" к этому моменту уже будут чемпионами.

Тем не менее, подопечные Хосепа Гвардиолы всегда серьезно относились к матчам, которые даже не имели серьезного турнирного веса, а вот Челси нужно будет бороться за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Манчестер Сити — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,793. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,73, а на победу Челси — 4,88.

Ювентус — Милан

Воскресенье, 9 мая, 21:45. Альянц Стэдиум

Как ни странно, но матч между этими командами уже никак не повлияет на обладателя золотых медалей, однако встреча вовсе не лишена турнирного смысла. Более того, матч может очень серьезно повлиять на положение в таблице.

Ювентус продолжает бороться за второе место с Аталантой, тогда как Милан хочет попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Ювентусу и Милану абсолютно некуда отступать, а потому матч обещает быть горячим.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Ювентус — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,746. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,93, а на победу Милана — 4,81.