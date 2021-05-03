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Украинский форвард поделился эмоциями от матча с Мехеленом.

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничью в поединке стартового тура плей-офф чемпионата Бельгии против Мехелена (2:2), в котором он отметился голом.

"Это был действительно слабый первый тайм. Не стоит тратить на его много слов. Второй тайм получился острее, перспективнее и опаснее. Наш гол пришел вскоре после перерыва. Это придало команде уверенности, так что второй гол последовал не намного позже.

Все было в наших руках, чтобы одержать победу дома, но в футболе ничего не гарантировано. В итоге одно очко. Но это не значит, что мы не разочарованы таким результатом дома.

Будет ли матч со Стандардом проходить по принципу все или ничего? Весь сезон для Гента был все или ничего. Следующая игра всегда самая важная для футболиста. Так было весь сезон. Сейчас ничего не изменилось. Мы не позволим себе опустить головы. В следующей игре мы снова будем сражаться за победу. Этот результат не меняет нашего отношения", — сказал Яремчук в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 37 поединков, в которых забил 20 голов и отдал 7 ассистов.