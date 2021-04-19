Португалия

Португальский клуб не будет пробовать заполучить украинского форварда.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук больше не входит в список интересов португальского Спортинга, сообщает Record.

По информации источника, руководство португальского клуба отказалось от услуг форварда сборной Украины, которого хотело пригласить в минувшее зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 37 поединков, в которых забил 20 голов и отдал 8 ассистов.

Отметим, что в своем последнем матче украинец оформил дубль и отдал голевую передачу, за что был признан лучшим игроком матча против Зюлте-Варегем.

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