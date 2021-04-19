Португальский клуб не будет пробовать заполучить украинского форварда.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ДИНАМО КИЕВ
19 апреля 2021, 12:55
Украинский нападающий Гента Роман Яремчук больше не входит в список интересов португальского Спортинга, сообщает Record.
По информации источника, руководство португальского клуба отказалось от услуг форварда сборной Украины, которого хотело пригласить в минувшее зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Яремчук провел 37 поединков, в которых забил 20 голов и отдал 8 ассистов.
Отметим, что в своем последнем матче украинец оформил дубль и отдал голевую передачу, за что был признан лучшим игроком матча против Зюлте-Варегем.
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